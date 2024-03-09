Британия выступила против отправки на Украину специалистов для обучения ВСУ

Дэвид Кэмерон: Британия против отправки на Украину специалистов для обучения ВСУ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Sueddeutsche Zeitung заявил, что власти выступают против отправки на Украину иностранных специалистов для обучения солдат ВСУ.

Кэмерон заявил, что Лондон не поддерживает проведение тренировочных миссий на территории Украины, так как считает, что иностранных специалисты могут стать «мишенью» для российских военных. «Миссии по обучению лучше всего проводить за ее [Украины] пределами. Мы в Великобритании обучили 60 тысяч украинских военных», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи анонсировал поставки снарядов на Украину в скором времени. Он уточнил, что первые поставки из пакета военной помощи Киеву будут осуществлены в период с апреля по июнь текущего года.