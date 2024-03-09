Отставной генерал ВСУ возмутился работой украинской разведки в Авдеевке

Генерал Кривонос: украинская разведка допустила серьезные просчеты в Авдеевке

Украинская военная разведка допустила серьезные просчеты при обороне Авдеевки. С таким заявлением в интервью YouTube-канала «Прямой» выступил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

«Мы допустили серьезные просчеты в правильном анализе возможностей врага, просчеты в отношении, по крайней мере на этой стадии, обеспечения боеприпасами», — возмутился офицер работой разведчиков.

В начале марта стало известно, что российская армия на авдеевском направлении за неделю взяла под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой народной республике. Авдеевка перешла под контроль России 17 февраля.