Irish Times: ирландцы отклонили поправки в конституцию о семье и роли женщин

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что прошедший 8 марта общенациональный референдум о расширении в конституции страны понятий семьи и роли в ней женщины провалился. Об этом пишет издание Irish Times.

Уточняется, что в рамках референдумов жителям страны предложили пересмотреть определение семьи, включив в него прочные и долговечные отношения вне брака. В частности, поправка «об уходе» предлагала убрать ссылки на центральную роль «жизни в доме» женщины и домашних обязанностей матери при уходе за остальным членами семьи. Заменить их хотели статьей, признающей важность членов семьи в целом, без упоминания их пола.

Ранее дикастерия Ватикана по доктрине веры разрешила католическим священникам благословлять однополые союзы, «нуждающихся в помощи представителей сексуальных меньшинств», не претендующих на легитимизацию собственного статуса, а также не состоящих в браке прихожан.