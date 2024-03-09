Кеннеди-младший раскритиковал планы Байдена остановить Путина на Украине

Кеннеди-младший: США не должны расширять НАТО на восток и включать Украину

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News раскритиковал планы действующего главы государства Джо Байдена остановить российского лидера Владимира Путина на Украине. Его слова цитирует The Hill.

По мнению политика, речь идет не о том, что Россия продолжит продвигаться в Европу, а о расширении НАТО на восток и включении Украины, чего Соединенные Штаты не должны были допускать.

«Речь шла не о том, чтобы остановить шествие Путина по Европе. Это война против движения НАТО на Украину, чего нам не следовало делать», — подчеркнул Кеннеди-младший.

Политик добавил, величайшие американские дипломаты расценили расширение Североатлантического альянса на восток как величайшую ошибку. Он заключил, что конфликт должен быть урегулирован мирными средствами.

Президент США Джо Байден в ежегодном послании к Конгрессу «О положении страны» заявил, что Украина способна остановить Россию. «Украина может остановить Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие», — сказал он.

