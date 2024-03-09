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01:13, 9 марта 2024Мир

Экс-начальник погранпатруля США указал на ложь в послании Байдена

Экс-начальник погранпатруля США: послание Байдена конгрессу это «большая ложь»

Фото: Tom Brenner / Reuters

Выступление президента США Джо Байдена в конгрессе с посланием «о положении союза» является «большой ложью». На это в разговоре с РИА Новости указал бывший начальник пограничного патруля страны, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло.

«Он распалялся суверенитетом Украины, а не нашим», — отметил он. По мнению Витьелло, американский лидер в ходе речи проявил неуважение к семье 22-летней Лейкен Райли, которая погибла в феврале в штате Джорджия предположительно от рук нелегального иммигранта.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон эмоционально отреагировал на выступление Байдена перед членами конгресса. На кадрах видно, как Джонсон, слушая выступление президента, неодобрительно качает головой и закатывает глаза.

Джо Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу «О положении страны» утром 8 марта. Он начал речь с обсуждения конфликта на Украине, отметив, что не собирается отправлять американских военных на территорию республики.

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      Марина Совина
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