Спикер палаты представителей США эмоционально отреагировал на речь Байдена

Спикер палаты представителей Джонсона закатывал глаза во время речи Байдена

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон эмоционально отреагировал на выступление президента страны Джо Байдена перед членами конгресса. Его реакция попала на видео, ролик опубликован на YouTube.

В ходе своей речи американский лидер коснулся темы вооруженного насилия в стране, упрекнув своего предшественника, Дональда Трампа, в бездействии. По его словам, тот не предпринял никаких действий, чтобы сократить число случаев стрельбы. При этом Байден отметил, что он, в свою очередь, подписал «самый важный закон» для предотвращения подобных инцидентов.