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21:13, 8 марта 2024Мир

Спикер палаты представителей США эмоционально отреагировал на речь Байдена

Спикер палаты представителей Джонсона закатывал глаза во время речи Байдена

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон эмоционально отреагировал на выступление президента страны Джо Байдена перед членами конгресса. Его реакция попала на видео, ролик опубликован на YouTube.

В ходе своей речи американский лидер коснулся темы вооруженного насилия в стране, упрекнув своего предшественника, Дональда Трампа, в бездействии. По его словам, тот не предпринял никаких действий, чтобы сократить число случаев стрельбы. При этом Байден отметил, что он, в свою очередь, подписал «самый важный закон» для предотвращения подобных инцидентов.

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      Марина Совина
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