«Я не прогнусь». Байден озвучил послание Путину во время ежегодного обращения к Конгрессу США

Байден решительно настроен не отправлять солдат США на Украину

Президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу «О положении страны». Политик начал речь с обсуждения конфликта на Украине, отметив, что не собирается отправлять американских военных на территорию республики. Он также озвучил послание российскому лидеру Владимиру Путину.

Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь Джо Байден президент США

Президент призвал Конгресс противостоять России и одобрить запрос о выделении Киеву новой военной помощи. Он добавил, что отсутствие поддержки подвергнет опасности не только Украину, но и Европу и весь мир.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, писала, что Киев ожидает четких обещаний о поставках ракет увеличенной дальности Army Tactical Missile System (ATACMS) во время выступления Байдена перед Конгрессом. Отмечалось, что украинская сторона рассчитывает не просто на общие заявления о поддержке со стороны Вашингтона. При этом конкретики в речи президента США так и не прозвучало.

Байден отказался отправлять американских солдат на Украину

Политик подчеркнул, что Украина не просит США отправлять американских солдат на территорию республики, однако нуждается в вооружениях и поддержке.

По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это Джо Байден президент США

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США не будут отправлять своих военных на Украину. Она подчеркнула, что Байден «ясно дал понять», что не намерен это делать.

В свою очередь американский бизнесмен Дэвид Сакс выразил уверенность в том, что американские солдаты будут направлены на территорию республики в случае победы Байдена на выборах. Он подчеркнул, что на сегодняшний день ввод войск в страну остается «единственным табу», но такая возможность уже обсуждается на Западе.

Байден считает, что Украина способна противостоять России

Американский лидер заявил, что Украина способна остановить Россию при поддержке Соединенных Штатов.

Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю, что это не так. Но Украина может остановить Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие Джо Байден президент США

Конкурент Байдена на президентских выборах, бывший глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал ежегодное обращение американского лидера. Он назвал причину конфликта на Украине и подчеркнул, что кризис стал неизбежным из-за неуважения российского президента Владимира Путина к Байдену.

Байден сравнил себя с Рузвельтом, который сражается с Гитлером

Американский президент сравнил себя с Франклином Рузвельтом, возглавлявшим страну в годы Второй мировой войны, который сражается с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Он напомнил, что в январе 1941 года Рузвельт призвал проснуться Конгресс и народ страны, когда в Европе шла война.

Но это было не обычное время. Гитлер на грани, война бушует в Европе. Сегодня вечером я пришел в тот же зал, чтобы обратиться к нации Джо Байден президент США

По словам политика, сейчас наступили не менее сложные времена, в этом он пытается убедить законодателей и американцев. Байден подчеркнул, что сейчас демократия и свобода подвергаются нападкам со стороны России.

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал выступление президента США перед Конгрессом и назвал его речь «О положении страны» самой мрачной и антиамериканской, когда либо произнесенной лидером Соединенных Штатов.

По мнению бывшего телеведущего, Джо Байден втягивает свою страну в конфликт с Россией, из-за чего обострилась угроза ядерной войны.