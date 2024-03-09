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17:54, 9 марта 2024Наука и техника

Названа российская цена самого дешевого MacBook Air M3

Самый дешевый MacBook Air M3 будет продаваться в России за 145 тысяч рублей

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Представленный 4 марта MacBook Air с чипами M3 будут продавать по цене от 145 тысяч рублей за самую дешевую версию. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

На сайте CDEK.Shopping называется цена от 144 800 рублей за модель с 8 гигабайтами оперативной и 265 гигабайтами встроенной памяти. Самая дорогая версия с 24 гигабайтами оперативной и двумя терабайтами встроенной памяти обойдется в 269 тысяч рублей.

Магазин отмечает, что ноутбук поставляется с английской раскладкой клавиатуры, а для их зарядки может потребоваться переходник для российской розетки. Операционная система MacBook Air M3 поддерживает русский язык и работает на территории Российской Федерации.

Ранее корпорация Apple анонсировала новое поколение ноутбуков MacBook Air. Представленные модели базируются на процессоре M3, который на 60 процентов производительнее, чем чип M1. Также в компании отметили, что MacBook Air на M3 в 13 раз быстрее любого ПК на Intel. Устройства получили дополнительный процессор Neural Engine для задач искусственного интеллекта.

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      Александр Еникеев
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