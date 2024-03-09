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02:55, 9 марта 2024Мир

Мать убитой американки осудила Байдена за оговорку в ее имени

Мать убитой американки назвала жалкой оговорку Байдена в ее имени

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Мать убитой в феврале 22-летней американки Лейкен Райли осудила президента США Джо Байдена за сделанную им ошибку в ее имени. Произошедшее она прокомментировала в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Байден даже не знает имени моего ребенка — это жалко! Если вы собираетесь произнести ее имя (даже если вас заставляют) — хотя бы произнесите его правильно», — отреагировала мать девушки.

Американский лидер упомянул погибшую девушку в ходе своего выступления в конгрессе, назвав ее Линкольном. «Линкольн Райли, невинная молодая женщина, которая была убита нелегалом», — заявил Байден.

Ранее бывший начальник пограничного патруля США, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло упрекнул Байдена в неуважении к семье Райли. По его словам, выступление президента перед конгрессменами является «большой ложью».

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      Марина Совина
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