Мать убитой американки осудила Байдена за оговорку в ее имени

Мать убитой американки назвала жалкой оговорку Байдена в ее имени

Мать убитой в феврале 22-летней американки Лейкен Райли осудила президента США Джо Байдена за сделанную им ошибку в ее имени. Произошедшее она прокомментировала в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Байден даже не знает имени моего ребенка — это жалко! Если вы собираетесь произнести ее имя (даже если вас заставляют) — хотя бы произнесите его правильно», — отреагировала мать девушки.

Американский лидер упомянул погибшую девушку в ходе своего выступления в конгрессе, назвав ее Линкольном. «Линкольн Райли, невинная молодая женщина, которая была убита нелегалом», — заявил Байден.

Ранее бывший начальник пограничного патруля США, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло упрекнул Байдена в неуважении к семье Райли. По его словам, выступление президента перед конгрессменами является «большой ложью».