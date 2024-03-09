На Байдена накричал отец погибшего морпеха

New York Post: на Байдена накричал отец погибшего в Афганистане морпеха

Президента США Джо Байдена во время его выступления в Конгрессе перебил отец американского морского пехотинца, погибшего в 2021 году в Афганистане. Об этом сообщает The New York Post.

«Эбби гейт! Эбби гейт», — выкрикнул мужчина, подразумевая инцидент у ворот Эбби в Кабуле, в результате которого погибли 13 военнослужащих США.

Как указывает издание со ссылкой на полицию Капитолия, Стив Никуи, отец военного, «был задержан и обвинен в правонарушении за то, что прервал президента Байдена во время его обращения к нации».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что своими действиями, включая решение вывести войска США из Афганистана в 2021 году, Байден «придал смелости и дал возможность врагам Вашингтона развязать хаос и террор».