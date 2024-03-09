На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы вечером в субботу, 9 марта. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — сказано в публикации канала.

При этом воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Херсонской области не объявлялась, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Помимо этого, в 23:20 по местному времени был объявлен сигнал тревоги в Днепропетровской области.

В ночь с 5 на 6 марта сообщалось о взрывах в Одессе. Позже в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

В ночь с 1 на 2 марта в Харькове произошли взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. В 23:43 по московскому времени была объявлена воздушная тревога.