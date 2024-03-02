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02:04, 2 марта 2024Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове произошли взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в 23.43 по московскому времени была объявлена воздушная тревога.

Вечером 1 марта взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.

Ранее 1 марта в украинском городе Днепр прозвучал взрыв. До этого стало известно о ряде взрывов в украинском Кривом Роге. До этого также сообщалось о взрыве дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины в селе Коновалово Волоконовского района Белгородской области.

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      Марина Совина
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