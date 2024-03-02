В Харькове произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

В Харькове произошли взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в 23.43 по московскому времени была объявлена воздушная тревога.

Вечером 1 марта взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.

Ранее 1 марта в украинском городе Днепр прозвучал взрыв. До этого стало известно о ряде взрывов в украинском Кривом Роге. До этого также сообщалось о взрыве дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины в селе Коновалово Волоконовского района Белгородской области.

