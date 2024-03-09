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22:17, 9 марта 2024Мир

На Западе оценили стоимость восстановления Украины

Bloomberg: на восстановление Украины может потребоваться триллион долларов

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Страны Запада и руководители крупнейших компаний готовятся к масштабному восстановлению Украины после окончания специальной военной операции. На восстановление страны может потребоваться более триллиона долларов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка.

В статье сказано, что ряд частных инвесторов уже вкладывают денежные средства в Украину. Отмечается, что турецкие компании восстанавливают дороги и мосты в украинских городах.

Эксперты предполагают, что для восстановления инфраструктуры потребуется около 3,5 миллиона тонн стали в течение 5-10 лет. В частности, один из крупных западных концернов планирует создать предприятие по производству артиллерийских боеприпасов, а другой планирует настроить производство строительных материалов.

В феврале Еврокомиссия выпустила заявление, в котором было сказано, что восстановление гражданской инфраструктуры Украины, разрушенной в ходе конфликта с Россией, обойдется в 453 миллиарда евро.

В то же время стало известно, что страны Европейского союза отказываются от предложения Бельгии по использованию замороженных активов России в качестве залога для привлечения финансовых средств на восстановление Украины.

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      Марина Совина
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