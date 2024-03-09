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20:58, 9 марта 2024Из жизни

Названа самая красивая женщина мира

«Мисс Мира 2024» признана 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

«Мисс Мира 2024» признана 24-летняя Кристина Пышкова из Чехии. Трансляция церемонии награждения, прошедшая 9 марта, доступна на YouTube.

71-й конкурс «Мисс Мира» состоялся в Мумбаи, Индия. Между собой за победу соревновались участницы из 115 стран.

В итоге самой красивой женщиной мира выбрали чешку Пышкову. Второе место заняла Ясмина Зайтун из Ливана.

На сайте конкурса Пышкова названа как студентка, волонтер и модель международного агентства. Указывается, что она имеет две научные степени в области права и делового администрирования. Основала фонд своего имени.

«Моментом ее самой большой гордости было открытие английской школы для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где она работала волонтером. Ей нравится играть на поперечной флейте и скрипке, она увлекается музыкой и искусством, училась девять лет в Академии художеств», — добавляется в описании.

В ноябре победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница от Никарагуа Шейннис Паласиос. За звание главной красавицы мира боролись 84 девушки со всех уголков мира.

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