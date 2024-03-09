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14:23, 9 марта 2024Мир

Невестка Трампа получила должность в партии республиканцев

Невестка Трампа Лара стала сопредседателем национального комитета республиканцев

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Невестка экс-президента США Дональда Трампа Лара получила новую должность — ее избрали сопредседателем национального комитета республиканцев. Об этом сообщает NBS.

Члены Национального комитета Республиканской партии единогласно выбрали председателем республиканца от Северной Каролины Майкла Уотли. По утверждению телеканала, все члены комитета «были лично подобраны бывшим президентом, что стало формальным сигналом о его приходе к власти».

«Это официально: Дональд Трамп возглавил Республиканскую партию», — отчитался американский телеканал по итогам прошедшего съезда.

Ранее Трамп заявлял, что украинский кризис стал неизбежным из-за неуважения российского президента Владимира Путина к коллеге Джо Байдену.

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      Анастасия Шейкина
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