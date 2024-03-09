AS: конфликт на Украине закончится «октябрьским сюрпризом» перед выборами в США

Конфликт на Украине закончится в этом году «октябрьским сюрпризом» перед выборами в США и будет выражаться в разделе страны. Такое мнение высказал обозреватель журнала The American Spectator (AS) Самир Тата.

«Украина, ставшая независимой 24 августа 1991 года, будет распущена, и возникнет Новая Украина на основании одностороннего заявления нынешнего правительства Украины при поддержке высшего военного командования», — предрек он. Как считает журналист, границы «Новой Украины» будут совпадать с территорией, которая в настоящее время находится под фактическим административным контролем Киева.

«Октябрьским сюрпризом» называют событие, которое происходит незадолго до президентских выборов, и способно повлиять на голосование. Это может быть как спланированное событие, так и случайность.

Ранее журналисты издания Advance допустили, что западные соседи Украины, а именно Польша и Венгрия, могут начать раздел территории страны после краха Вооруженных сил Украины (ВСУ).