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11:53, 31 января 2024Интернет и СМИ

В Европе спрогнозировали действия западных соседей Украины после краха ВСУ

Advance: после краха ВСУ Польша и Венгрия могут начать раздел Украины

Фото: Press Service of the 35th Separate Naval Infantry Brigade / Reuters

Западные соседи Украины, а именно Польша и Венгрия, могут начать раздел территории страны после краха Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие действия западных соседей после поражения украинской армии спрогнозировали журналисты издания Advance, базирующегося в Хорватии.

«Реальность такова, что в ряде соседних с Украиной стран найдутся те, кто захочет от жадности взять себе часть Украины и сделать ее своей в том случае, если Украина окажется на грани вымирания и мир погрузится в общий грабеж по принципу "кто сильнее"», — пишут авторы материала.

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Европейские журналисты предположили, что Венгрия может претендовать на Закарпатье, где проживают примерно 150 тысяч этнических венгров. В процесс раздела также незамедлительно включится Польша, считают авторы. «Такой поворот, несомненно, поразил бы весь мир, так как положил бы начало новой эре», — считают обозреватели.

Ранее лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии в случае поражения Киева в конфликте с Россией. Он также призвал завершить конфликт между Россией и Украиной путем прекращения огня и проведения мирных переговоров с Москвой.

В январе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что единственным способом прекратить конфликт на Украине станет отказ от поставок оружия Киеву. Министр отметил, что Украина пережила территориальные и гуманитарные потери, сохранить суверенитет и целостность государства возможно только путем переговоров.

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      Олег Давыдов
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