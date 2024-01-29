«Если Украина падет». В Венгрии захотели забрать Закарпатье в случае поражения Киева в конфликте с Россией

Венгерский политик Тороцкаи: Закарпатье может отойти Венгрии при поражении Киева

Лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может отойти Венгрии в случае поражения Киева в конфликте с Россией.

Политик заявил, что регион, где традиционно проживает много этнических венгров, может отойти Будапешту после краха Украины.

Если Украина падет, мы будем претендовать на Закарпатье Ласло Тороцкаи лидер партии «Наша Родина»

Он также призвал завершить конфликт между Россией и Украиной путем прекращения огня и проведения мирных переговоров с Москвой.

В 2023 году Тороцкаи назвал расширение НАТО на восток американским интересом, несущим ущерб евразийской цивилизации, частью которой является Россия.

Украину обвинили в нарушении итогов референдума по Закарпатью

Тороцкаи заявил, что Киев нарушает итоги референдума, проведенного в 1991 году, согласно которому Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав.

Если в случае конфликта Украина потеряет государственность и разделится, то «Закарпатье как автономия могло бы мирным путем воссоединиться с Венгрией», подчеркнул политик.

На данный момент претензии на Закарпатье высказала только «Наша Родина», ни одна другая парламентская партия такого не заявляла Ласло Тороцкаи лидер партии «Наша Родина»

Ранее британский обозреватель, историк и писатель Оуэн Мэттьюс назвал раздел Украины единственным решением для Запада. Он выразил мнение, что что в значительной степени этот процесс уже произошел, хотя этот факт и не хотят открыто признавать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

В Киеве ответили на претензии Венгрии

Киевский политолог Тарас Загородний ответил на претензии Венгрии на украинское Закарпатье.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы республики (ВСУ) должны стать сильнее, чтобы другие государства отказались от подобных мыслей.

Чем сильнее будет наша армия, тем меньше будет плохих мыслей у разных политиков, в том числе венгерских. Они будут понимать, что станет больно, если они и дальше будут так думать Тарас Загородний украинский политолог

В Кремле также прокомментировали заявления венгерского политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал заявление венгерской партии «Наша Родина», указав на ее ультраправую позицию.

Обращайтесь к ультраправым Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Венгерские власти неоднократно обвиняли в пророссийской политике из-за их решений по украинскому конфликту. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман 26 января заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наносит вред НАТО в пользу России. Таким образом он прокомментировал блокирование Орбаном выделения финансовой помощи ЕС Украине и вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Также стало известно, что страны ЕС намерены лишить Венгрию права голоса, если Будапешт продолжит блокировать помощь Украине. Отмечается, что в случае, если Орбан не изменит свою переговорную позицию, ЕС примет решение по средства для Киева без него.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что единственным способом прекратить конфликт на Украине станет отказ от поставок оружия Киеву. Министр отметил, что Украина пережила территориальные и гуманитарные потери, сохранить суверенитет и целостность государства возможно только путем переговоров.

