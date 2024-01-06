Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:25, 6 января 2024Интернет и СМИ

Раздел Украины назвали «единственным решением» для Запада

The Spectator: раздел Украины — единственное решение для Запада

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Раздел Украины — единственное решение для Запада. Такое мнение выразил британский журналист Оуэн Мэттьюс в The Spectator.

Мэттьюс счел, что в значительной степени раздел Украины уже произошел, хотя этот факт и не хотят открыто признавать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

Материалы по теме:
«Идет война на истощение» Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
«Идет война на истощение»Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
7 декабря 2023
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте. Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
Украину раздирают конфликты из-за провалов на фронте.Кто выступил против Зеленского и чем он ответит своим врагам?
5 декабря 2023

Журналист уверен, что стремление руководства вернуть себе утраченные территории — это едва ли достижимо военными средствами, в том числе и из-за сопротивления жителей воссоединившихся с Россией регионов.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, то если НАТО не поможет Украине, Киев пойдет на урегулирование конфликта с Россией по корейскому сценарию с отказом от территорий. По мнению Тейлора, Украина может оказаться перед серьезным выбором: стоит ли продолжать сражаться ради победы либо пойти на «горькую альтернативу» и сыграть вничью.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило о предотвращении теракта ВСУ с использованием ракет «Нептун»

      Блинкен обсудил ситуацию в секторе Газа с главой МИД Турции

      Раздел Украины назвали «единственным решением» для Запада

      Олимпийский чемпион по биатлону рассказал о предложении стать киллером

      Украину предупредили о более мощных российских ракетах

      В России отреагировали на призыв Зеленского передать замороженные активы Украине

      Власти назвали время включения отопления в Подольске

      В Европе заметили признаки паники после российских ударов по Киеву

      Появившегося голым на вечеринке Ивлеевой рэпера Vacio снова арестовали

      В Ливане предупредили о риске начала региональной войны из-за действий Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости