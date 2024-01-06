The Spectator: раздел Украины — единственное решение для Запада

Раздел Украины — единственное решение для Запада. Такое мнение выразил британский журналист Оуэн Мэттьюс в The Spectator.

Мэттьюс счел, что в значительной степени раздел Украины уже произошел, хотя этот факт и не хотят открыто признавать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

Журналист уверен, что стремление руководства вернуть себе утраченные территории — это едва ли достижимо военными средствами, в том числе и из-за сопротивления жителей воссоединившихся с Россией регионов.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, то если НАТО не поможет Украине, Киев пойдет на урегулирование конфликта с Россией по корейскому сценарию с отказом от территорий. По мнению Тейлора, Украина может оказаться перед серьезным выбором: стоит ли продолжать сражаться ради победы либо пойти на «горькую альтернативу» и сыграть вничью.