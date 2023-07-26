В Венгрии заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток

Политик Тороцкаи: расширение НАТО на восток вредит евразийской цивилизации

Расширение НАТО на восток является американским интересом, который несет ущерб евразийской цивилизации. Об этом рассказал в интервью РИА Новости лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.

«Мы принципиально против европейского расширения НАТО (на восток), потому что оно только усугубляет и без того очень опасное и вредное напряжение между западной и восточной частями нашей цивилизации», — объяснил он.

Политик напомнил, что частью евразийской цивилизации является Россия.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил НАТО в существующем в мире политическом кризисе. По словам дипломата, к такому положению дел привело последовательное расширение Североатлантического альянса.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал, что НАТО поддерживает конфронтацию в мире за счет своего расширения. Он отметил, что Североатлантический альянс не может существовать без противника.