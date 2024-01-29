Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:43, 29 января 2024Бывший СССР

В Киеве ответили на претензии Венгрии на украинское Закарпатье

Политолог Загородний: Венгрии будет больно из-за претензий на Закарпатье

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Киевский политолог Тарас Загородний в эфире YouTube-канала «Прямой» ответил на претензии Венгрии на украинское Закарпатье.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны стать сильнее, чтобы соседние государства перестали говорить о возможном переходе территорий республики под их управление.

«Чем сильнее будет наша армия, тем меньше будет плохих мыслей у разных политиков, в том числе венгерских. Они будут понимать, что станет больно, если они и дальше будут так думать», — подчеркнул Загородний.

Ранее лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, выступая перед сторонниками на съезде, заявил, что Закарпатье, где традиционно проживает много этнических венгров, может отойти Будапешту после краха Украины. «Если государственность Украины прекратится, то мы будем претендовать на Закарпатье», — сказал он.

Политик напомнил, что согласно референдуму, проведенному в 1991 году, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав. Несмотря на это, украинские власти нарушают итоги голосования.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США понесли первые потери с начала войны на Ближнем Востоке. Что известно об атаке на американскую базу в Иордании?

      Российский боец рассказал о работе подразделений по подрыву морального духа ВСУ

      В ЕС задумали саботировать экономику Венгрии из-за помощи Украине

      При проверках украинских военкоматов выявили множество нарушений

      Двое мужчин связались с «евнуходелом» и за деньги отрезали другим людям яички

      Назван простой способ избавиться от распространенной проблемы в туалете

      На Украине захотели ввести базовую военную службу

      В Ирландии раскрыли возможные действия России в Техасе

      В Киеве ответили на претензии Венгрии на украинское Закарпатье

      Трамп призвал республиканцев не голосовать за дополнительную помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше