В Киеве ответили на претензии Венгрии на украинское Закарпатье

Политолог Загородний: Венгрии будет больно из-за претензий на Закарпатье

Киевский политолог Тарас Загородний в эфире YouTube-канала «Прямой» ответил на претензии Венгрии на украинское Закарпатье.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны стать сильнее, чтобы соседние государства перестали говорить о возможном переходе территорий республики под их управление.

«Чем сильнее будет наша армия, тем меньше будет плохих мыслей у разных политиков, в том числе венгерских. Они будут понимать, что станет больно, если они и дальше будут так думать», — подчеркнул Загородний.

Ранее лидер партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, выступая перед сторонниками на съезде, заявил, что Закарпатье, где традиционно проживает много этнических венгров, может отойти Будапешту после краха Украины. «Если государственность Украины прекратится, то мы будем претендовать на Закарпатье», — сказал он.

Политик напомнил, что согласно референдуму, проведенному в 1991 году, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав. Несмотря на это, украинские власти нарушают итоги голосования.

