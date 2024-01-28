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21:24, 28 января 2024Мир

В Венгрии заявили о нарушении Украиной итогов референдума по Закарпатью

Венгерский политик Тороцкаи: Украина нарушает итоги референдума по Закарпатью

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

О притязаниях на Закарпатье заявляла только крайне правая венгерская партия «Наша Родина», сообщил ее лидер Ласло Тороцкаи. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что согласно референдуму, проведенному в 1991 году, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав. Несмотря на это, украинские власти нарушают итоги голосования.

«На данный момент претензии на Закарпатье высказала только "Наша Родина", ни одна другая парламентская партия такого не заявляла», — указал политик. Он считает, что в случае конфликта Украина потеряет государственность и разделится. Тороцкаи допустил, что в этом случае Закарпатье как автономия могло бы мирным путем воссоединиться с Венгрией.

Ранее стало известно, что в Закарпатской области Украины проходит масштабная мобилизация. В армию забирают в том числе проживающих на этой территории венгров.

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      Марина Совина
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