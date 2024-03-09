Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:37, 9 марта 2024Мир

Байден уличил Орбана в стремлении к диктатуре

Байден заявил, что премьер Венгрии Орбан стремится к диктатуре
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент США Джо Байден уличил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в стремлении к диктатуре. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома высказался о венгерском политике, комментируя его встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом. «Вы знаете, с кем он встречается сегодня в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, который прямо говорил, что он не считает, что демократия работает, он добивается диктатуры, единственный член НАТО», — заявил он.

Как уточняет агентство, встреча Орбана и Трампа прошла в поместье бывшего американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее Виктор Орбан выразил мнение, что Дональд Трамп является тем, кто способен остановить конфликт на Украине. «У мира есть имя — Дональд Трамп», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина». Власти открестились от демонтажа скандального мемориала

      Байден уличил Орбана в стремлении к диктатуре

      Байден запутался в датах штурма Капитолия

      Жители Таганрога сообщили об атаке роя дронов

      Мать убитой американки осудила Байдена за оговорку в ее имени

      Над российским регионом ПВО сбила украинский беспилотник

      Жесткое задержание уклонистов на Украине сняли на видео

      Россия нашла доказательства присутствия западных советников на Украине

      Губернатор сообщил о работе ПВО в Курской области

      Военный аналитик указал на смертельную для ВСУ комбинацию российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше