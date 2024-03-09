Байден уличил Орбана в стремлении к диктатуре

Байден заявил, что премьер Венгрии Орбан стремится к диктатуре

Президент США Джо Байден уличил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в стремлении к диктатуре. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома высказался о венгерском политике, комментируя его встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом. «Вы знаете, с кем он встречается сегодня в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, который прямо говорил, что он не считает, что демократия работает, он добивается диктатуры, единственный член НАТО», — заявил он.

Как уточняет агентство, встреча Орбана и Трампа прошла в поместье бывшего американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Ранее Виктор Орбан выразил мнение, что Дональд Трамп является тем, кто способен остановить конфликт на Украине. «У мира есть имя — Дональд Трамп», — отметил он.