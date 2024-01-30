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13:19, 30 января 2024Мир

Орбан назвал способного остановить конфликт на Украине лидера

Le Point: Орбан назвал Трампа лидером, способным остановить конфликт на Украине

Фото: Ting Shen / Xinhua / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп является тем, кто способен остановить конфликт на Украине. С таким заявлением в интервью французскому журналу Le Point выступил венгерский лидер Виктор Орбан.

«Мое личное убеждение остается в том, что если бы в феврале 2022 года американского президента звали Дональд Трамп, в Европе не было бы войны», — сказал он, назвав Трампа «достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну».

«У мира есть имя — Дональд Трамп», — резюмировал Орбан.

Ранее Трамп рассказал о своем плане для разрешения конфликта на Украине. Политик рассказал, что обратился бы к российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом урегулировать ситуацию. «Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому — что он не получит денег. Я бы добился урегулирования за 24 часа», — заявил он.

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      Виктория Кондратьева
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