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15:34, 9 марта 2024Культура

Возлюбленная Мэттью Перри призвала продолжить расследование

Кейти Эдвардс призвала продолжить расследование ухода Мэттью Перри из жизни

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Кейти Эдвардс, бывшая возлюбленная американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, призвала продолжить расследование об уходе актера из жизни из-за возможной причастности медицинского персонала. Об этом сообщает Mirror.

По словам Эдвардс, Перри принимал от 40 до 50 таблеток викодина в день, при этом он получал препарат от медсестры, которая приносила его к нему домой. Она предполагает, что это объясняет, почему специалисты выявили фатальное количество кетамина в теле актера. Перри мог заплатить медсестре, чтобы та принесла ему дополнительную дозу лекарства с наркотическим действием.

Известно, что Перри проходил инфузионную терапию кетамином для лечения депрессии, однако на тот момент с последнего сеанса прошло полторы недели, а время нахождения кетамина в организме составляет три-четыре часа. Несмотря на то что Перри брал наркотическое вещество из неизвестного источника, полиция Лос-Анджелеса прекратила расследование.

Ранее знакомые Мэттью Перри рассказали об агрессивном поведении актера. Они сообщили, что, несмотря на утверждения Перри о победе над наркозависимостью, он продолжал употреблять запрещенные вещества до конца своей жизни.

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