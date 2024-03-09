Пленный боец ВСУ пожаловался на принудительную мобилизацию

МО РФ: военнопленный ВСУ пожаловался на принудительную мобилизацию

Украинский военнопленный Вадим пожаловался на принудительную мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись опубликовало Минобороны России.

По словам бойца, его остановили на блокпосте, когда он возвращался из командировки, отвезли в военкомат для проверки документов, а уже вечером следующего дня мужчина оказался на военном полигоне в Львовской области для прохождения учений.

На передовых позициях менять было некого, все военнослужащие разбежались, оставив в блиндаже четыре закопанных автомата, бронежилеты и рюкзаки, рассказал Вадим. Он добавил, что связь с командованием оборвалась на вторые сутки, потом начались интенсивные обстрелы.

«Мы не знали, выведут ли нас с позиции. Двигаться в какую-либо сторону было бессмысленно. Ниже нас была еще одна наша позиция. Мы пошли туда, но там оказались русские солдаты, и мы попали в плен», — сообщил пленный.

Он призвал соотечественников отказываться от мобилизации любыми способами, поскольку людей на фронте бросают на мясо.

Ранее пленный боец ВСУ Александр Гуприн рассказал, что украинские солдаты надеялись на перемирие после прихода главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

