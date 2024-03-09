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06:18, 9 марта 2024Бывший СССР

Пленный боец рассказал о надежде ВСУ на перемирие после прихода Сырского

Пленный ВСУ Гуприн: в ВСУ надеялись на перемирие после прихода Сырского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские солдаты надеялись на перемирие после прихода главнокомандующего вооруженными силами страны (ВСУ) Александра Сырского. Об этом РИА Новости рассказал пленный боец ВСУ Александр Гуприн.

По его словам, военные ожидали, что новому главкому, возможно, удастся договориться с Владимиром Зеленским. Кроме того, напомнил собеседник агентства, Сырский родился и учился в России. «Может, там как бы что-то порешали, чтобы оно все устаканилось, утихомирилось… Чтобы было все спокойно», — заметил он.

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      Марина Совина
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