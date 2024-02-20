На Украине раскрыли опасность Сырского для ВСУ

Экс-подполковник СБУ: Сырский опасен для ВСУ из-за страха перед Зеленским

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не станет противостоять президенту страны Владимиру Зеленскому, поэтому он представляет опасность для военных. Об этом рассказал бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

По его словам, новый главком несамостоятелен в своих решениях, он будет выполнять все указания вышестоящего руководства из-за страха перед ним. «То есть в рамках выделенного поля свободы действий он будет хорош. Но выйти за эти рамки он не сможет», — пояснил собеседник агентства.

При этом он назвал Сырского грамотным военачальником, отметив его храбрость. Прозоров считает, что главком не оправдывает свое прозвище — Генерал — груз 200, которое часто используется в украинской прессе.