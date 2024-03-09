Появились кадры последствий падения обломков сбитого в Курске дрона
В сети появились кадры последствий падения обломков сбитого в Курске дрона ВСУ
В сети появились кадры последствий падения обломков украинского беспилотника в Курске. Их публикует РЕН ТВ.
На кадрах видна разрушенная обшивка с утеплителем и несколько кондиционеров.
Обломки беспилотника упали на поликлинику Курска утром 9 марта. Несущие конструкции здания оказались не повреждены, никто не пострадал.
Всего, по подсчетам Минобороны, за ночь на субботу, 9 марта, над территорией России сбили 47 беспилотников. Над Ростовской областью сбили 41 беспилотник, один украинский дрон поразили над Белгородской областью, два — над Курской, еще три — над Волгоградской.