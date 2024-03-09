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06:57, 9 марта 2024Мир

Пять жителей сектора Газа погибли при сбросе с воздуха гуманитарной помощи

В Газе пять человек погибли при сбросе гумпомощи с воздуха на толпу беженцев

Фото: Amir Cohen / Reuters

В секторе Газа минимум пять человек погибли при сбросе гуманитарной помощи с самолетов. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Во время спуска груза на парашютах стропы некоторых из них запутались, и тюки на большой скорости упали прямо на толпу палестинцев, ждущих приземления продуктов в северной части Газы. В подобных гуманитарных миссиях участвуют транспортные самолеты ВВС Иордании, Египта, США, Франции, Нидерландов и Бельгии. Груз какого из самолетов оказался некачественно подготовлен — не раскрывается.

29 февраля Армия обороны Израиля сообщила, что десятки палестинцев погибли во время доставки гуманитарной помощи на севере сектора Газа. Люди были убиты и ранены в результате давки и наезда грузовиков.

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      Марина Совина
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