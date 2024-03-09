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11:02, 9 марта 2024Экономика

Россиян предупредили о рисках высокодоходных банковских вкладов

Юрист Данилов рассказал о рисках банковских вкладов с высокими ставками

Фото: Unsplash

Банки все чаще предлагают открытие вкладов под высокий процент, активно продвигая подобные предложения через рекламу. Однако при обращении к банковским продуктам с повышенной ставкой следует учитывать связанные с ними риски, предупредил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с агентством «Прайм».

Так, под видом вклада кредитные организации могут предложить россиянину оформить страховой полис или другой инвестиционный продукт. По словам юриста, они имеют сомнительную и рисковую доходность, так как в отличие от вклада не могут гарантировать получение прибыли. При досрочном же снятии средств клиент получит только выкупную сумму, как правило — половину от вложенных денег, объяснил он. Если же договор страхования будет накопительным, то гражданину необходимо будет регулярно делать взносы, иначе договор будет расторгнут, рассказал Данилов.

Банки также часто предлагают открыть вклад в драгметаллах, отмечая стабильность таких активов, а также то, что их покупка не облагается НДС. При этом драгоценные металлы также подвержены инфляции, в тому же, эти счета не попадают в систему страхования вкладов — вернуть вложения в случае банкротства банка будет проблематично, объяснил адвокат.

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Данилов также рассказал про популярные сейчас накопительные счета до востребования с плавающим процентом. Ставка по ним зачастую оказывается выше, однако она зависит от множества факторов — размера остатка по счету, длительности хранения средств (для каждого нового депозита такой срок будет исчисляться отдельно), и оборота средств по счету.

Эксперт также предупредил, что резкое повышение ставок по вкладам может служить сигналом о том, что банк с трудом выполняет свои обязательства и вынужден любыми способами привлекать больше средств. Стоит насторожиться и в случае, когда сотрудник банка торопит клиента и просит подписать сразу большое количество документов. «При заключении договора внимательно ознакомьтесь с его условиями», — подытожил юрист.

Ранее зампред Центробанка России Ольга Полякова рассказала, что регулятор прорабатывает вопрос удвоения суммы страхового возмещения по долгосрочным вкладам ради повышения их привлекательности. «Мы рассматриваем возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам», — заявила она. Действующие лимиты составляют в России 1,4 миллиона и 10 миллионов рублей (второй вариант — при временно высоких остатках на счетах при особых жизненных обстоятельствах).

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