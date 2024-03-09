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16:52, 9 марта 2024Среда обитания

Россияне получили рекордное количество ВНЖ в Аргентине

Аргентина в 2023 году выдала россиянам рекордное количество ВНЖ

Фото: Amilcar Orfali / Getty Images

В 2023 году вид на жительство в Аргентине получили 3,7 тысячи россиян. Об этом со ссылкой на Министерство внутренних дел страны пишет РБК.

Это количество стало рекордным для выданных гражданам РФ аргентинских ВНЖ за год. В 2022 году резидентами республики стали 919 россиян, в 2021-м — 320, а в 2020 году — 390 российских граждан.

При этом всего с начала 2022 года по июнь 2023-го в Аргентину въехали 34 797 россиян, а выехали 25 768. Как объяснили в МВД страны, в данную статистику Национального управления миграции (DNM) попадают не только те, кто приехал с целью миграции, но и туристы.

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По словам представителя ведомства Виктории Брусы, с 2022 года по настоящее время в республику с целью миграции въехали 11 тысяч граждан РФ. Из них 2,1 тысячи приехали в 2022 году, 8,4 тысячи — в 2023-м, с начала 2024 года в Аргентину въехали 470 россиян с такими намерениями. При этом январь этого года стал рекордным по выдачам ВНЖ россиянам за месяц — их получил 501 человек.

Ранее стало известно, что россияне в 2023 году заняли первое место среди иностранцев по спросу на недвижимость в Турции. По данным Бюро статистики страны (TUIK), они приобрели более 10,5 тысячи объектов, тогда как граждане Ирана купили почти 4,3 тысячи объектов, а Ирака — 1,9 тысячи. По прогнозам заместителя председателя совета директоров Mayalanya Group Милы Гребенщиковой, интерес со стороны граждан РФ к турецкой недвижимости сохранится и в 2024 году.

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