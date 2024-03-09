Россиянин бросил возлюбленную 8 Марта и получил ножевое ранение от ее матери

Baza: в Екатеринбурге женщина ударила ножом бросившего ее дочь 8 Марта мужчину

В Екатеринбурге пожилая женщина избила молодого мужчину и нанесла ему ножевое ранение за то, что он бросил ее дочь 8 Марта. О происшествии сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, россиянка пришла в квартиру бросившего ее дочь парня в разгневанном состоянии. Сначала женщина ругалась матом и грозилась убить его за то, что тот расстался с бывшей возлюбленной именно в Международный женский день. Затем она избила мужчину и ударила его ножом в бок.

Также женщина повредила водопроводную трубу в доме потерпевшего, из-за чего несколько этажей оказалось затоплено.

Отмечается, что, по словам соседей, отношения пары были обречены, так как они постоянно ругались и иногда даже дрались. Однако по какой причине россиянин решил выгнать бывшую возлюбленную из своей квартиры именно 8 Марта, неизвестно.

Ранее в Выборгском районе Ленинградской области оhttps://lenta.ru/news/2024/03/08/mumifitsirovannoe-telo-v-sumke-nashli-v-rossiyskom-dachnom-poselke/ мумифицированное тело, которое лежало в хоккейной сумке на обочине у садового товарищества «Надежда». Тело в дачном поселке было обнаружено в ночь на 8 марта. Оно лежало в сумке, завернутое в полиэтиленовый пакет.