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23:35, 9 марта 2024Силовые структуры

Российского офицера вернули с СВО из-за невыплаченного долга

Baza: офицера ГУФСИН вернули из зоны СВО из-за дела о займе в 5 тысяч рублей

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Российского офицера внутренней службы ГУФСИН вернули из зоны специальной военной операции (СВО) из-за уголовного дела о мошенничестве, которое завели из-за невыплаченного им займа в размере пять тысяч рублей. Мужчина забыл вернуть долг, об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Военнослужащий взял микрокредиты в феврале 2022 года и вернул все, кроме одного. Когда он вспомнил о долге, то выплатил его — через два месяца после фактической даты списания. Об уголовном деле он узнал, уже находясь в зоне боевых действий. По его словам, микрокредитная организация не уведомила его о задолженности и не обращалась с иском в суд.

Проблема возникла из-за того, что офицер допустил ошибку в документах при оформлении кредита, случайно указав неверное место работы.

В результате мужчину откомандировали с СВО, а в марте 2023 года осудили за мошенничество и уволили с работы. Вопреки тому, что военный погасил задолженность за месяц до возбуждения дела, оно остается открытым.

Ранее пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловался на принудительную мобилизацию По его словам, его самого остановили на блокпосте, когда он возвращался из командировки, отвезли в военкомат для проверки документов, а уже вечером следующего дня мужчина оказался на военном полигоне.

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      Александра Синицына
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