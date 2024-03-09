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15:55, 9 марта 2024Россия

Мужчина сломал нос сотруднице бара в российском городе

В Челябинске мужчина сломал нос сотруднице бара после отказа во входе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Челябинске агрессивный мужчина, которому отказали во входе в бар Bla Bla Bar, ударил по лицу сотрудницу заведения и сломал ей нос. О происшествии в российском городе рассказало «74.Ru».

Отмечается, что пострадавшая — промоутер бара Ирина Сердюк. Она находилась у входа в заведение, когда мужчину не пустили внутрь сотрудники охраны. «Он высказывал мне разные неприятные вещи, я старалась не обращать внимания, но ему ответила: "Мужчина, я вам не подруга, чтобы со мной так разговаривать". Его, видимо, переклинило, и он меня взял и ударил в нос со всей силы», — рассказала девушка. Она также заявила, что нападавший показался ей неадекватным.

У Сердюк диагностировали перелом носа со смещением. Сотрудница бара написала заявление в полицию. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что заявление зарегистрировано. «После проведения проверки и установления степени причинения вреда здоровью сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение», — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Барнауле семиклассник ударил сверстника молотком во время перемены. Пострадавшего подростка отвезли в больницу, там ему диагностировали ушиб мягких тканей. Нападавшему назначили проведение психиатрической экспертизы.

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      Маргарита Щигарева
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