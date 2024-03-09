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04:10, 9 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о прописке офицеров СБУ в мариупольском приюте для бомжей

РИА: в Мариуполе СБУ для конспирации прописывала офицеров в приюте для бомжей

Фото: Aleksandr Schemlyaev / Russian Look

Служба безопасности Украины (СБУ) для конспирации использовала в качестве места регистрации своих офицеров приют для бомжей в Мариуполе. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

Всего с 2019 по 2020 год по адресу Мариуполь, Банный переулок, 5, было зарегистрировано более десяти офицеров СБУ в звании от лейтенанта до капитана. Там располагалось учреждение «Мариупольский городской центр граждан без определенного места жительства».

В июле 2023 года российские хакеры из группировки RaHDit раскрыли личные данные 1,7 тысячи сотрудников СБУ. Взломщики рассказали, что персональная информация офицеров спецслужбы была опубликована в ответ на теракт на Крымском мосту.

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      Марина Совина
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