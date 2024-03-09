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11:04, 9 марта 2024Россия

Стало известно о состоянии пострадавшего из-за атаки по Белгородской области

Губернатор Гладков: пострадавший после атаки беспилотника находится в реанимации

Фото: Unsplash

Пострадавший в результате атаки беспилотника по Грайворонскому городскому округу Белгородской области доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации после операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один рабочий получил осколочные ранения лица, верхних и нижних конечностей, сейчас он находится в Белгородской областной клинической больнице, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — прокомментировал он состояние пострадавшего.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны за ночь перехватила и уничтожила 47 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

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      Глеб Бажуткин
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