Стало известно о состоянии пострадавшего из-за атаки по Белгородской области

Губернатор Гладков: пострадавший после атаки беспилотника находится в реанимации

Пострадавший в результате атаки беспилотника по Грайворонскому городскому округу Белгородской области доставлен в больницу и сейчас находится в реанимации после операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один рабочий получил осколочные ранения лица, верхних и нижних конечностей, сейчас он находится в Белгородской областной клинической больнице, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — прокомментировал он состояние пострадавшего.

Ранее стало известно, что система противовоздушной обороны за ночь перехватила и уничтожила 47 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.