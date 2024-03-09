В российском городе выстрелили в машину с детьми

Полиция начала проверку информации о выстреле в машину с детьми в Барнауле

В интернете распространилась информация о том, что в Барнауле неизвестные выстрелили в машину с детьми, в МВД начали проверку. Об этом заявил Telegram-канал полиции Алтайского края.

«По данному факту заявление зарегистрировано в дежурной части отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу», — говорится в публикации. Сотрудники полиции проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление участников и всех обстоятельств случившегося.

О происшествии в российском городе, по данным издания Amic, в интернете рассказал предполагаемый потерпевший. Он заявил, что в автомобиль, когда он двигался, выстрелили из пневматического оружия. «Пуля от пневматики попала в окно заднего ряда, где сидели дети 7 и 10 лет, а с другой стороны — годовалый ребенок. Предварительно, пострадавших нет»,— добавили в издании.

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