В Абхазии отреагировали на предупреждения ФРГ о теракте

МИД Абхазии назвал предупреждение ФРГ о риске теракта в республике давлением

В Абхазии назвали предупреждение Министерства иностранных дел ФРГ о риске теракта в республике давлением и попыткой изоляции. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале абхазского МИДа.

По словам ведомства, у Абхазии имеется достаточно информации о «подлогах, дезинформации и манипуляциях, которыми занимаются работники западных организаций, прежде всего USAID и UNDP (Агентство США по международному развитию и Программы развития ООН — прим. «Ленты.ру»)». «Европейские "партнеры" тоже не отстают», — добавили в МИДе. В публикации говорится, что власти примут все необходимые меры реагирования относительно вскрывшихся манипуляций.

В ведомстве заявили, что наблюдают попытки активизации политики агрессивной изоляции Абхазии. В абхазском МИДе напомнили, что именно ФРГ является спонсором Фонда Бергхофа, с которым сотрудничают некоторые граждане республики. В министерстве призвали НПО Абхазии как можно скорее разорвать связи с этой организацией.

Сообщение на официальном сайте Министерства иностранных дел Германии было опубликовано 9 марта. В нем ведомство категорически не рекомендует посещать «оккупированную Абхазию» в связи с неуказанными рисками в сфере безопасности.

Ранее министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба допустил возобновление конфликта с Грузией. «Мы не хотим войны. Мы надеемся и на то, что грузинская сторона войны не хочет. Но мы видим, что различные бандитские радикальные формирования сражаются на стороне неонацистов на Украине, например», — заявил он в ходе Всемирного фестиваля молодежи. При этом Абхазия настроена на нормальные мирные отношения с соседним государством, отметил министр.

