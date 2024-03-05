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16:22, 5 марта 2024Бывший СССР

В Абхазии заявили о возможном возобновлении конфликта с Грузией

Глава МИД Абхазии Ардзинба: конфликт с Грузией может возобновиться

Фото: Unsplash

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба допустил возобновление конфликта с Грузией. О такой возможности он сообщил на Всемирном фестивале молодежи, передает РИА Новости.

«Мы не хотим войны. Мы надеемся и на то, что грузинская сторона войны не хочет. Но мы видим, что различные бандитские радикальные формирования сражаются на стороне неонацистов на Украине, например», — заявил Ардзинба.

По его словам, Абхазия регулярно получает сигналы от Грузии. В том числе глава МИД Абхазии вспомнил призывы Владимира Зеленского о восстановлении территориальной целостности Грузии.

В связи с этим Ардзинба сообщил о возможных «разных сценариях» в случае возвращения грузинских радикалов. Он также добавил, что при этом Абхазия настроена на нормальные мирные отношения с соседним государством.

Ранее кандидат в премьеры Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что перед властями республики стоят задачи евроинтеграции и восстановления территориальной целостности. В направленной в парламент правительственной программе он отметил необходимость вывода российских военных из Абхазии и Южной Осетии.

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      Екатерина Грищенко
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