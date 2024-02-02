Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:53, 2 февраля 2024Бывший СССР

Кандидат в премьеры Грузии назвал главную задачу властей страны

Ираклий Кобахидзе: Грузия продолжит разрешение конфликта с Россией мирным путем
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Вместе с европейской интеграцией Грузии главной задачей властей республики остается восстановление ее территориальной целостности мирным путем и укрепление суверенитета. Об этом кандидат в премьер-министры Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил в направленной в парламент правительственной программе, сообщает ТАСС

В документе также отмечается намерение грузинских властей продолжать проведение политики по урегулированию конфликта с Россией мирным путем. При этом правительство Кобахидзе в случае его утверждения планирует добиваться вывода российских войск с территории Абхазии и Южной Осетии.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке 29 января. Кандидатуру Кобахидзе на должности премьера теперь должен утвердить парламент республики, где депутаты «Грузинской мечты» занимают 76 из 140 мест. Сам он заявил, что в новом правительстве свои посты сохранят все министры, за исключением главы Министерства обороны Джуаншера Бурчуладзе.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Такой букет препаратов, что становится страшно». В допинг-пробе Валиевой нашли еще три вещества. На что они влияли?

      61-летняя блогерша прошлась без штанов и удивила подписчиков

      Грузия проведет на своей территории военные учения с США в 2024 году

      Один из крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора заявил об уходе из России

      Путин разрешил совершать сделки с акциями российской нефтяной компании

      Косметолог из Италии объявила себя наследницей легендарного миллиардера. Это обернулось настоящей шпионской историей

      Украинка назвала причину своей победы в конкурсе «Мисс Япония»

      Минюст пополнил список иноагентов

      Мужчин предупредили об опасности одного метода увеличения полового органа

      МИД прокомментировал решение суда ООН по делу о геноциде Украины против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше