Кандидат в премьеры Грузии назвал главную задачу властей страны

Ираклий Кобахидзе: Грузия продолжит разрешение конфликта с Россией мирным путем

Вместе с европейской интеграцией Грузии главной задачей властей республики остается восстановление ее территориальной целостности мирным путем и укрепление суверенитета. Об этом кандидат в премьер-министры Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил в направленной в парламент правительственной программе, сообщает ТАСС

В документе также отмечается намерение грузинских властей продолжать проведение политики по урегулированию конфликта с Россией мирным путем. При этом правительство Кобахидзе в случае его утверждения планирует добиваться вывода российских войск с территории Абхазии и Южной Осетии.

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке 29 января. Кандидатуру Кобахидзе на должности премьера теперь должен утвердить парламент республики, где депутаты «Грузинской мечты» занимают 76 из 140 мест. Сам он заявил, что в новом правительстве свои посты сохранят все министры, за исключением главы Министерства обороны Джуаншера Бурчуладзе.