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00:56, 9 марта 2024Мир

В ООН заявили о беспокойстве из-за выборов в новых регионах России

Помощник генсека ООН Хиари: выборы в новых регионах России вызывают беспокойство

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша Халед Хиари выразил беспокойство из-за проведения выборов в вошедших в состав России регионах, передает ТАСС.

По его словам, предстоящие выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях вызывают «глубокое беспокойство».

Ранее стало известно, что жители четырех новых регионов России, а также военные, врачи и строители смогут досрочно проголосовать в течение недели до первого дня выборов президента в связи с военным положением. Уточняется, что избиркомы самостоятельно определят срок досрочных выборов.

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      Марина Совина
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