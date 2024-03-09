В России создадут три новые особые экономические зоны

Мишустин подписал постановление о создании трех новых экономических зон в России

В России создадут три новых особых экономических зоны и расширят две уже действующие. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Появится новая экономическая зона «Система», которая разместится в Саранске и на територии Лямбирского района в Мордовии — там появится 775 рабочих мест. Резидентами этих территорий станут не менее шести компаний, суммарный объем инвестиций превысит 33,3 миллиарда рублей.

В новой особой экономической зоне «Ростовская», которую создадут в Новочеркасске, планируют работать восемь компаний — они привлекут 8,6 миллиарда рублей инвестиций и создадут почти 800 рабочих мест.

В Калининском и Конаковском районе Тверской области появится особая экономическая зона «Эммаусс», куда частные инвесторы готовы вложить в свои проекты более 17 миллиардов рублей и создать почти 8,4 тысячи рабочих мест.

Помимо этого, правительство также расширило особые экономические зоны в Калужской области, куда войдут площадки в Бабынском районе, а также территорию экономической зоны «Липецк», куда войдет территория бывшего тракторного завода.

«В России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях», — говорится в сообщении правительства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать особую экономическую зону на границе с Украиной, в Белгородской области. Согласно распоряжению главы государства, особая экономическая зона должна будет включить в себя город Шебекино. Выполнить поставленную задачу власти должны будут не позднее 15 мая 2024 года.