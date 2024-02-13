Президент Путин поручил создать особую экономическую зону в Белгородской области

Президент России Владимир Путин поручил создать особую экономическую зону на границе с Украиной, речь идет о Белгородской области. Такой пункт содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно распоряжению главы государства, особая экономическая зона должна будет включить в себя город Шебекино. Реализацию поручения возложили на правительства России и Белгородской области. Выполнить поставленную задачу власти должны будут не позднее 15 мая 2024 года, уточняется в документе.

Ответственными за реализацию поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

С начала боевых действий на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась массовым обстрелам со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Под атаки украинских военных не раз попадал в том числе город Шебекино — в последний раз от обстрела пострадали пять человек. Неспокойная обстановка сохраняется в регионе до сих пор.

10 февраля стало известно об объявлении в Белгороде и Белгородской области режима ракетной опасности. Местные власти рекомендовали жителям укрыться в безопасных помещениях и не подходить к окнам. Однако режим ракетной опасности продлился недолго — в тот же день его сняли.

Спустя несколько дней Гладков сообщил об обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка. При этом украинские военные атаковали его дважды за сутки. Губернатор области заявил о выявленных после обстрела повреждениях в трех частных домовладениях и четырех хозяйственных постройках.