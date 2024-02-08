ВСУ атаковали автобус с мирными жителями и обстреляли село под Белгородом. Есть пострадавшие

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с пассажирами в Белгородской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автобус с людьми в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

По данным Гладкова, в результате взрыва пострадал мужчина — у него осколочные ранения ноги. Пострадавшего должны доставить в медучреждение.

Еще пять человек, рассказал губернатор, пострадали при обстреле села Ржевка Шебекинского городского округа. По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. «У мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Село Новая Таволжанка Фото: Павел Колядин / ТАСС

Еще двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения нижних конечностей.

В Белгороде и Белгородском районе 8 февраля объявляли ракетную опасность. Сообщение о начале тревоги в канале губернатора появилось в 14:01 по московскому времени. Ракетная опасность продлилась 43 минуты, пост о ее завершении Гладков опубликовал в 14:44.

7 февраля ВСУ обстреляли Белгородскую область из чешской РСЗО «Вампир»

В Министерстве обороны России сообщили, что 7 февраля около 19:50 по московскому времени была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Пять реактивных снарядов были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО), уточнили в оборонном ведомстве. Ранее Украина выпустила по российскому региону семь снарядов из этой РСЗО, они были сбиты.

Гладков также сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом срабатывала система ПВО. Двое человек в результате обстрела пострадали — у одного мужчины выявлена баротравма, у второго — осколочное ранение головы и контузия. Позднее в травмпункт обратилась женщина, у нее были зафиксированы ушибленные раны верхних и нижних конечностей.

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Кроме того, 7 февраля под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадали сотрудники одного из промышленных предприятий города. «У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия», — рассказал губернатор. Затем дрон-камикадзе нанес удар по окраине села Пороз Грайворонского городского округа, повредив инфраструктурный объект связи. Также было обстреляно село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Там оказались повреждены четыре частных домовладения.

Военный эксперт назвал особенность обстрелявшей Белгородскую область РСЗО

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» пояснил, что «Вампир» обладает повышенной дальностью стрельбы — до 40 километров. «Эта система создана на базе нашего "Града", она чешская. В свое время чехи модернизировали ее (...), во времена Чехословакии у них был свой военно-промышленный комплекс», — поделился эксперт. Именно из этой РСЗО били по центру Белгорода.

Кроме того, известно, что «Вампир» обладает большим, чем американский РСЗО HIMARS, количеством снарядов, однако при этом стреляет на меньшую максимальную дальность.