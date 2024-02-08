Пять человек пострадали при обстреле ВСУ села под Шебекино

Губернатор Гладков: пять человек пострадали при обстреле села Ржевка

Пять человек пострадали при обстреле села Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. «У мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу», — написал Гладков.

Еще двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения нижних конечностей. В данный момент сотрудники скорой помощи везут их в городскую больницу №2 в Белгороде.

Кроме того, по информации Гладкова, поврежден автомобиль, а также два частных дома, в которых осколками снаряда выбило стекла, посекло фасады, кровли и заборы. Губернатор подчеркнул, что информация по разрушениям еще уточняется. На месте работают аварийные бригады и оперативные службы.

Ранее Гладков также сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка. В результате пострадал один человек. В ближайшее время его доставят в медучреждение.

8 февраля в Белгороде и Белгородском районе региона объявляли ракетную опасность, которая продлилась 43 минуты.