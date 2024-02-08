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15:39, 8 февраля 2024Россия

Пять человек пострадали при обстреле ВСУ села под Шебекино

Губернатор Гладков: пять человек пострадали при обстреле села Ржевка

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пять человек пострадали при обстреле села Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. «У мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей, бригада скорой помощи его доставляет в Шебекинскую центральную районную больницу», — написал Гладков.

Еще двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения нижних конечностей. В данный момент сотрудники скорой помощи везут их в городскую больницу №2 в Белгороде.

Кроме того, по информации Гладкова, поврежден автомобиль, а также два частных дома, в которых осколками снаряда выбило стекла, посекло фасады, кровли и заборы. Губернатор подчеркнул, что информация по разрушениям еще уточняется. На месте работают аварийные бригады и оперативные службы.

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Ранее Гладков также сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка. В результате пострадал один человек. В ближайшее время его доставят в медучреждение.

8 февраля в Белгороде и Белгородском районе региона объявляли ракетную опасность, которая продлилась 43 минуты.

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