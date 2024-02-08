Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло
Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до трех. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«После первого обстрела количество пострадавших увеличилось до трех — в травмпункт самостоятельно обратилась женщина, у пострадавшей ушибленные раны верхних и нижних конечностей», — сообщил губернатор, подчеркнув, что женщине оказали всю необходимую помощь и направили лечиться амбулаторно.
По его словам, в результате атаки Украины в городе оказались выбиты окна в 42 квартирах пяти жилых домов, посечены фасады и повреждены хозпостройка. Помимо этого, повреждения получили 24 автомобиля и одно из промышленных предприятий.
Вечером в среду, 7 февраля, Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ — там дважды объявляли ракетную опасность. Сначала Украина выпустила по Белгородской области семь снарядов реактивной системы залпового Vampire. В 16:30 все они были уничтожены системой ПВО. Спустя несколько часов силы ПВО сбили еще пять целей над регионом.