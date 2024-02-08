Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло

Гладков заявил об увеличении до трех числа пострадавших при обстреле Белгорода

Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до трех. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«После первого обстрела количество пострадавших увеличилось до трех — в травмпункт самостоятельно обратилась женщина, у пострадавшей ушибленные раны верхних и нижних конечностей», — сообщил губернатор, подчеркнув, что женщине оказали всю необходимую помощь и направили лечиться амбулаторно.

По его словам, в результате атаки Украины в городе оказались выбиты окна в 42 квартирах пяти жилых домов, посечены фасады и повреждены хозпостройка. Помимо этого, повреждения получили 24 автомобиля и одно из промышленных предприятий.

Вечером в среду, 7 февраля, Белгород подвергся массированной атаке со стороны ВСУ — там дважды объявляли ракетную опасность. Сначала Украина выпустила по Белгородской области семь снарядов реактивной системы залпового Vampire. В 16:30 все они были уничтожены системой ПВО. Спустя несколько часов силы ПВО сбили еще пять целей над регионом.

