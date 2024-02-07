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17:33, 7 февраля 2024Россия

Украина выпустила по российскому региону семь снарядов РСЗО Vampire

Минобороны России: семь снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью

Фото: Reuters

Украина выпустила по российскому региону семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщило Минобороны России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

По данным военных, попытка атаки была совершена около 16:30 (время совпадает с московским). Обстрел в Минобороны назвали актом терроризма.

Уточняется, что все снаряды были сбиты над Белгородской областью.

Ранее сегодня, 7 февраля, жители Белгорода и Шебекино сообщили о взрывах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявлял, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

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      Марк Леонов
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