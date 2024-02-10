В российском регионе объявлен режим ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности

В российском регионе местные власти объявили о режиме ракетной опасности. Речь идет о Белгороде и Белгородском районе, сообщается Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Сообщение о запуске сигнальной сирены ракетной опасности появилось в 15:25 по московскому времени. Местным жителям рекомендовали не подходить к окнам, укрыться в безопасных помещениях или спуститься в укрытие. Однако спустя 10 минут Гладков заявил об отмене сигнала ракетной опасности. При этом раскрывать причину такого решения губернатор Белгородской области не стал.

Ранее он заявил об обстреле хутора Понуры Грайворонского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки, как уточнял губернатор, пострадали трое рабочих.

Telegram-канал Shot сообщал, что ВСУ стали использовать новую технологию для ударов по Белгородской области с помощью беспилотников. При проведении атак украинские военные начали использовать связки дронов с ретрансляторами, которые увеличивают дальность полета.