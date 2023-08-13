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07:59, 13 августа 2023Россия

Система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области. Какие детали инцидента раскрыли в Минобороны России?

Минобороны РФ: система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Министерство обороны России утром в воскресенье, 13 августа, сообщило о пресечении попытки Киева осуществить атаку одним беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по объектам на территории России.

По информации военного ведомства, российская система противовоздушной обороны (ПВО) в районе 4:00 ночи на воскресенье, 13 августа, обнаружила и уничтожила дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

Сегодня в районе 4 часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации

Минобороны России

В министерстве добавили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

При этом, по данным издания Baza, поздно вечером в субботу, 12 августа, жители Красной Яруги и Прилесья Белгородской области сообщали о звуках взрывов и автоматных очередях вблизи населенных пунктов. Официальной информации о произошедшем пока не было.

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Атаки на Белгородскую область

В субботу, 12 августа, российская система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что информации о последствиях атаки на земле пока не поступало. Сбитый аппарат попал на видео.

По данным Минобороны, Украина намеревалась ударить по объектам, находящимся на территории России. Однако попытка была пресечена около 17:30 по московскому времени российскими силами — беспилотник обнаружили и уничтожили в воздухе.

Днем ранее, 11 августа, ВСУ также нанесли несколько ударов по региону. Об этом сообщил губернатор Гладков. В частности, на подлете к городу Белгороду система ПВО сбила украинский беспилотник, а в селе Журавлевка Белгородского района ВСУ сбросили с беспилотника одну гранату. Пострадавших и разрушений нет.

В тот же день с беспилотника было сброшено одно неустановленное взрывное устройство в Краснояружском районе на окраине села Демидовка. Никто не пострадал, разрушений нет. По хутору Панков в Шебекинском городском округе ВСУ выпустили три минометных снаряда, по селу Терезовка — два артиллерийских снаряда. Недалеко от поселка Батрацкая Дача сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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Крымский мост

Кроме того, в субботу, 12 августа, в Минобороны России сообщили, что около 13 часов ВСУ предприняли попытку совершить теракт на Крымском мосту путем нанесения удара зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракету удалось своевременно обнаружить и перехватить в воздухе российскими средствами ПВО. В результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Через два часа ВСУ вновь попытались атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, она также была сбита в воздухе, разрушений и пострадавших нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщал о двух ракетах, сбитых в районе Керченского пролива. Позже он заявил о еще одной ракете, сбитой в этом районе. В результате происшествия Крымский мост повреждений не получил. Очевидцы также опубликовали видео с места событий.

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    Марина Совина
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    Система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области. Какие детали инцидента раскрыли в Минобороны России?

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